Comunicazione e social media corso formativo di Anci e Meta con il supporto di Metrocity

Una giornata formativa su comunicazione e social media organizzata da Anci, in collaborazione con Meta e il supporto di Città metropolitana di Reggio Calabria e Anci Calabria, riservata alle figure professionali che si occupano di comunicazione nei Comuni si terrà il 4 dicembre 2025 presso sala. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Fare del bene e comunicarlo male? È un lusso che le oltre 300mila realtà del Terzo Settore in Italia non possono più permettersi. Il mondo del Non Profit merita una comunicazione di qualità! È da questa convinzione e dalla storica vocazione “sociale” della F - facebook.com Vai su Facebook

Attivo #stage in ‘comunicazione & Social Media’ – Irlanda. @AgenziaGioventu eurokomonline.eu/index.php/stud… Vai su X

Comuni: il 4 dicembre a Reggio Calabria corso Anci-Meta su comunicazione e social media - Una giornata formativa su comunicazione e social media organizzata da Anci, in collaborazione con Meta e il supporto di Città ... Si legge su agenzianova.com

Il corso certificato per Social Media Manager di Kiracademy coordinato da Riccardo Pirrone - Negli ultimi anni, il Social Media Manager è diventato una figura professionale sempre più centrale nelle strategie di comunicazione aziendale. Secondo roma.repubblica.it

Media, al via il corso ‘Comunicazione e Marketing’ - (Adnkronos) – Ha preso il via il nuovo corso di formazione in “Comunicazione e marketing”, promosso da Cinecittà e organizzato da Adnkronos Comunicazione. Lo riporta msn.com