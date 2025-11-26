comune vince il bando arrivano le telecamere

Il Comune "porta a casa" un bando del Ministero, in cassa più di 163mila euro per la sicurezza: saranno spesi, dal primo all’ultimo, per l’acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza; 24 nuove installazioni, che andranno ad implementare il parco già in funzione e a meglio monitorare zone critiche. "Una buona notizia - così la sindaca Elisa Balconi - per la quale dobbiamo ringraziare la polizia locale, che ha elaborato il progetto ed è riuscita ad intercettare bando e fondi". Una chiosa polemica: "È la risposta migliore a chi lancia accuse di scarsa sensibilità dell’Amministrazione per i temi della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

