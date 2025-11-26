Comune vince il bando arrivano le telecamere
Il Comune "porta a casa" un bando del Ministero, in cassa più di 163mila euro per la sicurezza: saranno spesi, dal primo all’ultimo, per l’acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza; 24 nuove installazioni, che andranno ad implementare il parco già in funzione e a meglio monitorare zone critiche. "Una buona notizia - così la sindaca Elisa Balconi - per la quale dobbiamo ringraziare la polizia locale, che ha elaborato il progetto ed è riuscita ad intercettare bando e fondi". Una chiosa polemica: "È la risposta migliore a chi lancia accuse di scarsa sensibilità dell’Amministrazione per i temi della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Frana nel Comune di Davagna. Interrogazione di @matteocampora (Vince Liguria-Noi Moderati) regione.liguria.it/homepage-consi… Vai su X
AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - A Bucciano, comune del senatore Domenico Matera, vince il centrodestra (67,75%) cosi come a Pietraroja (73,87%), Ponte (59,39%), San Martino Sannita (53,44%) . A Foglianise (51,63%), Pannarano (59,84%) Guardia Sanfr - facebook.com Vai su Facebook
Comune vince il bando, arrivano le telecamere - Il Comune "porta a casa" un bando del Ministero, in cassa più di 163mila euro per la sicurezza: saranno spesi, dal primo all’ultimo, per l’acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza; 24 nuove ... Secondo ilgiorno.it
Carbonia, il Comune vince il bando da 2 milioni per riqualificare via Lubiana - Il Comune si è aggiudicato un maxi finanziamento di due milioni per intervenire su tutta via Lubiana, disastrata in più punti sia come fondo stradale che dal punto di vista dei marciapiedi. Scrive unionesarda.it
Un centro per attività giovanili a Fossamastra. Il Comune vince un bando da due milioni di euro - Quasi due milioni di euro per la realizzazione di un Centro multifunzionale per attività aggregative e socio educative rivolte ai ragazzi, nella palazzina ex Tarros di viale San Bartolomeo. Lo riporta lanazione.it