Comune di Bergamo da piazza Angelini alla Carrara | extra costi per oltre 1,6 milioni

Ecodibergamo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I NUMERI. Approvata la variazione di bilancio, minoranze contrarie. Saldo negativo di 905mila euro. Gandi: «Ma conti complessivi buoni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

comune di bergamo da piazza angelini alla carrara extra costi per oltre 16 milioni

© Ecodibergamo.it - Comune di Bergamo, da piazza Angelini alla Carrara: extra costi per oltre 1,6 milioni

Leggi anche questi approfondimenti

comune bergamo piazza angeliniComune di Bergamo, da piazza Angelini alla Carrara: extra costi per oltre 1,6 milioni - Nel corso dell’anno sono emersi nuovi bisogni rispetto il preventivato, come il rifacimento, in via strutturale, di piazza Angelini (+150mila euro), l’implementazione della videosorveglianza (+200mila ... Da ecodibergamo.it

Piazza Angelini, il Comune interviene: “Cantiere a gennaio, lavoriamo su isole e pavimentazione” - Dopo l’ordine del giorno presentato dalla Lista Civica Pezzotta e le lettere pervenute all’Amministrazione dal Comitato dei residenti Città alta e Colli e cittadini riguardanti la ... Si legge su bergamonews.it

Bergamo, piazza Angelini libera dalle auto: «Un luogo in più per il passeggio» - A un anno dall’inaugurazione del parcheggio alla Fara, che ha dato il via alla rivoluzione della sosta in Città Alta, il Comune di Bergamo ha ripreso in mano il ... Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Bergamo Piazza Angelini