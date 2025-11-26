Comune chiude vertenza col Consorzio | 411mila euro da pagare in 8 anni

Si chiude dopo anni di contenzioso la lunga vertenza tra il Comune di Grazzanise e il Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno. Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, l'assise ha approvato – con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Martino Conte e Federico Conte) – il.

