Como si prepara al Natale | sabato l’accensione dell’albero in piazza Duomo

Quicomo.it | 26 nov 2025

Como entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia con l’attesissima accensione dellalbero in piazza Duomo, in programma sabato 29 novembre alle 17.30. Il momento simbolico che inaugura il periodo delle feste è stato curato dalla coreografa del Teatro Sociale, coinvolta nella realizzazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

