Como si prepara al Natale | sabato l’accensione dell’albero in piazza Duomo
Como entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia con l’attesissima accensione dell’albero in piazza Duomo, in programma sabato 29 novembre alle 17.30. Il momento simbolico che inaugura il periodo delle feste è stato curato dalla coreografa del Teatro Sociale, coinvolta nella realizzazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
