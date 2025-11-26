Como ricerche senza sosta | setacciato anche il torrente Cosia per trovare Maria Rita Gaffuri

Quicomo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta le ricerche di Maria Gaffuri, detta Rita, la 73enne scomparsa da Lora nella giornata del 24 novembre. Dopo il sorvolo dell’elicottero e le perlustrazioni nei boschi e sui sentieri della zona, nelle ultime ore di oggi, 26 novembre, i vigili del fuoco hanno esteso le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le ricerche senza sosta. Vertebra e slip: il rebus porta a una terza donna - "La famiglia di Ana Maria Andrei ha saputo della terribile tragedia dai social, su Tik Tok. Come scrive lanazione.it

Favara, senza sosta le ricerche della donna dispersa - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Scomparso sui Sibillini, ricerche senza sosta - Il fratello ha lanciato l’allarme martedì Ricerche a tappeto sui Sibillini per trovare Alfio Farabbi, 56 anni ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Como Ricerche Senza Sosta