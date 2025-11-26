Como ricerche senza sosta | setacciato anche il torrente Cosia per trovare Maria Rita Gaffuri
Proseguono senza sosta le ricerche di Maria Gaffuri, detta Rita, la 73enne scomparsa da Lora nella giornata del 24 novembre. Dopo il sorvolo dell’elicottero e le perlustrazioni nei boschi e sui sentieri della zona, nelle ultime ore di oggi, 26 novembre, i vigili del fuoco hanno esteso le. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
*RICERCA PERSONA SCOMPARSA A LIPOMO* I volontari dell’Area Emergenza del Comitato della Croce Rossa di Como, hanno partecipato attivamente alle ricerche della persona scomparsa sul territorio di Lipomo con le forze dell’ordine e protezione civ - facebook.com Vai su Facebook
Como, Rita si è allontanata dalla sua casa di Lora ieri pomeriggio, sono in corso le ricerche. Polizia di Stato sensibilizza tutti i cittadini - ilmetropolitano.it/2025/11/25/com… #ilmetropolitano Vai su X
Le ricerche senza sosta. Vertebra e slip: il rebus porta a una terza donna - "La famiglia di Ana Maria Andrei ha saputo della terribile tragedia dai social, su Tik Tok. Come scrive lanazione.it
Favara, senza sosta le ricerche della donna dispersa - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it
Scomparso sui Sibillini, ricerche senza sosta - Il fratello ha lanciato l’allarme martedì Ricerche a tappeto sui Sibillini per trovare Alfio Farabbi, 56 anni ... Secondo ilrestodelcarlino.it