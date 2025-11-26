Commissione sulla mobilità il vicesindaco Castorri a Cesena Siamo Noi | Si alimenta lo scontro non il confronto
Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, si è svolta nella sala del consiglio comunale la commissione dedicata al tema della Mobilità. In questa occasione il vicesindaco Christian Castorri, ha illustrato ai commissari gli indirizzi e le azioni contenuti in una delibera approvata dalla Giunta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
Una pista ciclopedonale non idonea alle biciclette? Direte che è impossibile. A Roma accade anche l'impossibile. Ho ascoltato la Commissione Mobilità dove hanno spiegato che la pista si farà, ma non sarà ciclabile. Poi ho smesso. cc @MercurioPsi streamin Vai su X
Pensavo fosse una fake La sezione romana di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, aveva previsto per domenica pomeriggio una manifestazione in auto per protestare contro le politiche sulla mobilità sostenibile ed ecologica del sindaco di Ro - facebook.com Vai su Facebook