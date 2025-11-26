Commissione consiliare sulla mobilità Cesena 2024 | Realizzare quello che serve e non ciò che va di moda
"Siamo soddisfatti dei percorsi esposti dall’amministrazione durante la commissione consiliare dedicata al tema della mobilità" commenta il capogruppo Armando Strinati. "Indirizzi che siamo convinti renderanno gli spostamenti in città più efficaci, economici ed ecologici. Soluzioni, quelle che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SANITÀ, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ALL’UNANIMITÀ L’ATTO DI INDIRIZZO DELLA TERZA COMMISSIONE Nella seduta del 24 novembre, il consiglio comunale di Orvieto ha approvato l'atto di indirizzo della Terza commissione consiliare perm - facebook.com Vai su Facebook
"Novello, un’altra inutile commissione" - "È stata convocata per i prossimi giorni la Commissione Consiliare sul complesso residenziale del Quartiere Novello. Da ilrestodelcarlino.it
Lattuca in commissione: "Ho capito che Piraccini tentava di mettere in difficoltà Macfrut" - Della commissione consiliare tenutasi ieri pomeriggio sulla situazione di Cesena Fiera dopo le dimissioni dell’ex presidente Renzo Piraccini, i passaggi chiave sono state quattro: l’intervento del ... Riporta msn.com
"Commissione consiliare sui cantieri" - Il gruppo consiliare di Cesena 2024, la lista civica alleata del centrosinistra, giudica con soddisfazione "l’impegno messo in campo dall’Amministrazione... Da ilrestodelcarlino.it