Commerciante insultata e molestata in centro storico mentre pulisce la vetrina

Una commerciante perugina ha subìto molestie nel tardo pomeriggio di ieri nella sua attività commerciale in centro storico, in pieno corso Vannucci.La donna, secondo quanto raccontato, era intenta a pulire la vetrina del suo negozio, intorno alle 17 di ieri, quando è stata avvicinata da una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Deruba e ferisce un commerciante. Nella rete il ladro seriale dei negozi. Il centro reagisce con un’assemblea - La giustizia ha fatto il suo corso e mette fine alle razzie del ladro maratoneta che da una settimana creava scompiglio nei negozi del centro, arraffando merce dalla ... Da lanazione.it