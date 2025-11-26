Commerciante di orologi d' epoca pedinato pestato a sangue e rapinato al mercato dell' antiquariato a Fontanellato | presi i rapinatori

Pedinato, pestato, rapinato e infine spedito in ospedale. E' successo a un commerciante che lo scorso mese di maggio è stato aggredito da due uomini poco dopo la chiusura del mercato a Fontanellato.La Procura della Repubblica di Parma, dopo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Fidenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

