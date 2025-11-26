Comitato Macrico salta l’incontro col vescovo Lagnese Resta alta la tensione sul futuro dell’area ex militare
Doveva essere il giorno del confronto diretto con l’Arcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, e invece il Comitato Macrico si è trovato di fronte un tavolo completamente diverso. È quanto accaduto nella mattinata del 26 novembre, quando la delegazione del Comitato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
https://short.do/bS4XIQ Regionali. Appello del Comitato Macrico Verde ai candidati della Provincia di Caserta - facebook.com Vai su Facebook