Cominciare con il piatto giusto a Natale | gli antipasti

Gli antipasti sono il primo sguardo che diamo a un pasto: un invito, una promessa. E a Natale, quando la tavola si veste di attese e di profumi familiari, iniziare bene significa preparare il palato e il cuore alla festa. Piccoli assaggi curati, che siano crostini fragranti con fegatini di pollo o di cinghiale, salumi scelti (magari accompagnati da un fragrante gnocco fritto che invita alla convivialità) o verdure conservate con pazienza, raccontano già lo stile dell'intero menu. Sono un gesto di accoglienza, un modo per dire "benvenuti" prima ancora di sedersi davvero. Per questo l'antipasto natalizio non è solo un preludio: è la chiave che apre la porta del pranzo più importante dell'anno, con quella misura equilibrata tra eleganza, calore e tradizione che fa grande la cucina italiana.

