Come va la nuova Renault Clio l' ibrida da 25 km al litro

Per la prima volta alla guida della sesta generazione. Design più audace, interni tecnologici e una gamma motori rinnovata: la nuova Renault Clio nasce sulla piattaforma Cmf-B aggiornata ma è matura nei contenuti e punta a rafforzare il ruolo del Gruppo Renault nel segmento B. Abbiamo provato la versione E-Tech full hybrid da 160 cavalli: più rifinita e efficiente, ha consumi reali vicini ai 4 litri100 km. Ma c’è anche la doppia alimentazione benzina-Gpl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come va la nuova Renault Clio, l'ibrida da 25 km al litro

