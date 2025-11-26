Come si usa Subbyx la startup per abbonarsi agli smartphone e forse risparmiare
Usare un dispositivo senza comprarlo, cambiandolo via via che escono nuove versioni: questa è l’idea dell’azienda fondata da Filippo Rocca, che in meno di due anni ha già fatto 20mila abbonamenti in Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altre letture consigliate
Come si usa Subbyx, la startup per abbonarsi agli smartphone e (forse) risparmiare - Usare un dispositivo senza comprarlo, cambiandolo via via che escono nuove versioni: questa è l’idea dell’azienda fondata da Filippo Rocca, che in meno di due ... Si legge su ilsecoloxix.it
20 milioni (complessivi) per l’italiana Subbyx, la startup degli abbonamenti ai prodotti tech - service’ che vuole abolire il concetto di debito e pone al centro circolarità, sostenibilità finanziaria e libertà di poter scegliere. Secondo repubblica.it
Prodotti tech in abbonamento, cresce l'italiana Subbyx - Subbyx, la startup italiana che offre abbonamenti flessibili e sostenibili a prodotti tecnologici, festeggia un traguardo importante: due milioni di euro di ricavi ricorrenti annuali a soli otto mesi ... Come scrive ansa.it