Come si sceglie la bottiglia giusta per un vermouth
Condensare la tradizione sabauda e l’eleganza architettonica di Torino in un liquido non è la cosa più semplice del mondo, neanche quando il liquido in questione è un vermouth, che a questa storia è fortemente legato. Il celebre vino aromatizzato viene prodotto in tutta Italia e anche fuori confine, ampiamente apprezzato da molti Paesi. Come si fa allora a comunicare, nel tempo di un rapido sguardo, la propria provenienza e la propria identità? In questo caso il packaging viene in aiuto e il Vermouth Carlo Alberto rappresenta un case study indicativo, grazie alla scelta di immaginare una bottiglia che richiami subito l’identità e l’origine del prodotto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
