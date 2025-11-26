Come Scarlett Johansson entra nella saga de L' esorcista

Gqitalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi segue le news di cinema se lo chiede da circa 32 ore: cosa ci fa Scarlett Johansson nel prossimo film dell' Esorcista? Per capirlo, bisogna risalire a come è nato il nuovo progetto, con la consapevolezza che in qualche modo l'attrice, a lungo legata al mondo Marvel, un contatto importante con l'horror lo ha già avuto, in un film cult in cui non parlava praticamente mai ed era un'aliena che si cibava di uomini ( Under the Skin, uno dei primi capolavori di Jonathan Glazer). L'Esorcista è uno dei franchise horror più iconici di tutti i tempi e, quando uscì per la prima volta, fu anche uno dei film più terrificanti di sempre (si dice che al cinema si siano contati molti svenimenti). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

come scarlett johansson entra nella saga de l esorcista

© Gqitalia.it - Come Scarlett Johansson entra nella saga de L'esorcista

Altre letture consigliate

L'esorcista, Scarlett Johansson protagonista del suo primo film horror - Scarlett Johansson sta per cimentarsi in una nuova impresa: guidare il prossimo capitolo horror della saga de L'Esorcista. Da comingsoon.it

scarlett johansson entra sagaScarlett Johansson si dà all’horror! Il suo nuovo film rilancerà una leggendaria saga del genere - Un nuovo progetto horror con Scarlett Johansson punta a rilanciare una delle saghe più celebri del cinema, e con un regista di prim'ordine. Scrive bestmovie.it

scarlett johansson entra sagaL'esorcista, Scarlett Johansson protagonista del nuovo film diretto da Mike Flanagan - Leggi su Sky TG24 l'articolo L'esorcista, Scarlett Johansson protagonista del nuovo film diretto da Mike Flanagan ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Scarlett Johansson Entra Saga