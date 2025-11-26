Come Scarlett Johansson entra nella saga de L' esorcista
Chi segue le news di cinema se lo chiede da circa 32 ore: cosa ci fa Scarlett Johansson nel prossimo film dell' Esorcista? Per capirlo, bisogna risalire a come è nato il nuovo progetto, con la consapevolezza che in qualche modo l'attrice, a lungo legata al mondo Marvel, un contatto importante con l'horror lo ha già avuto, in un film cult in cui non parlava praticamente mai ed era un'aliena che si cibava di uomini ( Under the Skin, uno dei primi capolavori di Jonathan Glazer). L'Esorcista è uno dei franchise horror più iconici di tutti i tempi e, quando uscì per la prima volta, fu anche uno dei film più terrificanti di sempre (si dice che al cinema si siano contati molti svenimenti). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
