Come sarà Scarpetta la serie Prime con Nicole Kidman che adatta l' omonima saga di Patricia Cornwell

Nicole Kidman è sempre di più anche una stella della televisione, presto protagonista di Scarpetta, un cult annunciato, visto che adatta in formato seriale una saga di romanzi di detection e suspense vendutissimi, divenuta punto di riferimento per qualsiasi racconto crime che conta su un medico legale. Per una vittima di omicidio, questo personaggio è la garanzia di una ricerca che non finisce con l'autopsia, ma viene approfondita fino ad assicurare i colpevoli alla giustizia. La cosa particolare è che, nell'impostare il progetto, Prime Video ha optato per una doppia linea temporale, i suoi primi anni di lavoro e poi la fine degli anni ‘90, quando torna nella sua città natale per un caso macabro che non sta trovando soluzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come sarà Scarpetta, la serie Prime con Nicole Kidman che adatta l'omonima saga di Patricia Cornwell

