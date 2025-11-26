Come ritrovare la bussola della scienza? Tutte le interviste a istituzioni ed esperti
In un tempo in cui il rumore informativo sovrasta le evidenze, distinguere il vero dal verosimile è diventato un esercizio sempre più complesso. La fiducia nella scienza e nella medicina non riguarda solo la salute pubblica: è una questione che tocca la qualità della nostra vita democratica, il rapporto con le istituzioni e la capacità collettiva di prendere decisioni informate. Per questo Formiche e Healthcare Policy hanno lanciato La Bussola della Scienza, l’incontro ha riunito voci scientifiche, accademiche e istituzionali per capire come ricostruire un dialogo credibile con i cittadini, come comunicare la complessità senza cedere alla semplificazione e come rinsaldare quel patto di fiducia da cui dipendono salute, responsabilità e coesione sociale. 🔗 Leggi su Formiche.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi è la Giornata Mondiale della Gentilezza. La celebriamo con Heart Maze, la nostra Limited Edition che invita a fare un viaggio dentro di sé: tra emozioni, dolcezza e spazi da ritrovare, dove la gentilezza diventa bussola, l’amore direzione e la serenità la m - facebook.com Vai su Facebook
La fiducia si costruisce (e si perde). Lezioni dalla Bussola della Scienza - Troppo spesso ormai la scienza entra nel dibattito pubblico come un oggetto distante, oppure – all’opposto – come materia da consumo immediato, dove tutto vale quanto tutto. formiche.net scrive
Beatrice Mautino: «Quando la malattia arriva, le certezze vacillano. Ma l'unica bussola resta la medicina» - Anche chi ha sempre creduto nella scienza si trova improvvisamente attratto da soluzioni facili, promesse miracolose, vie ... Da corriere.it