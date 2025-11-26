Come ritrovare la bussola della scienza? Tutte le interviste a istituzioni ed esperti

In un tempo in cui il rumore informativo sovrasta le evidenze, distinguere il vero dal verosimile è diventato un esercizio sempre più complesso. La fiducia nella scienza e nella medicina non riguarda solo la salute pubblica: è una questione che tocca la qualità della nostra vita democratica, il rapporto con le istituzioni e la capacità collettiva di prendere decisioni informate. Per questo Formiche e Healthcare Policy hanno lanciato La Bussola della Scienza, l’incontro ha riunito voci scientifiche, accademiche e istituzionali per capire come ricostruire un dialogo credibile con i cittadini, come comunicare la complessità senza cedere alla semplificazione e come rinsaldare quel patto di fiducia da cui dipendono salute, responsabilità e coesione sociale. 🔗 Leggi su Formiche.net

