Come procede la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora che gli occhi sono tutti puntati su di loro?

Sembrerebbe per il meglio, con l'attrice che è stata paparazzata sul set di Don Matteo, ospite di Raoul Bova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come procede la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora che gli occhi sono tutti puntati su di loro?

Approfondisci con queste news

Procede a gonfie vele la love story fra Beatrice Arnera e Raoul Bova. La storia d’amore fra i due, nata dopo la fine delle rispettive relazioni, starebbe vivendo un momento particolarmente felice. Gli attori infatti sono inseparabili, tanto che Beatrice ha deciso di s - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Beatrice Arnera, la storia continua: insieme sul set di Don Matteo - La storia d’amore fra i due, nata dopo la fine delle rispettive relazioni, starebbe vivendo un momento particolarmente felice. Lo riporta dilei.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera, fuori da Roma la relazione non è più tabù: la passeggiata mano nella mano, il pranzo a ristorante e l'applauso sul set - Si è sciolto il tabù sulla relazione tra Raoul Bova (54 anni) e Beatrice Arnera (30). Riporta ilmessaggero.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera, inseparabili anche al lavoro: lei lo segue sul set - Beatrice Arnera raggiunge Raoul Bova sul set di Don Matteo a Spoleto: la relazione sembra procedere a gonfie vele. Da donnaglamour.it