Come le montagne ognuna con il suo cielo

Ecodibergamo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studi, l’Università, la politica, i movimenti e il sacrificio di sé: sono state molte le donne capaci di cambiare le cose con la potenza del pensiero. Tra loro Vittoria Quarenghi che scrisse «Una vita val bene una vita». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

