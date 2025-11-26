Come il Club de Periodistas è diventato la base della propaganda russa in Messico

Un’istituzione che per decenni si è presentata come custode dell’etica professionale e della libertà di stampa è oggi al centro di un’operazione di influenza straniera. Come ricostruito da un’inchiesta congiunta tra Factchequeado e Icj, il Club de Periodistas, nato come polo culturale per la categoria, è diventato una piattaforma di amplificazione delle narrative del Cremlino in America Latina. La rete opera attraverso un sistema integrato che combina un sito ad alto volume di contenuti automatizzati, una rivista finanziata anche con fondi pubblici messicani, premi consegnati a figure centrali dell’apparato disinformativo di Mosca e un’attività para-accademica che offre spazi gratuiti ai vertici di Russia Today. 🔗 Leggi su Formiche.net

