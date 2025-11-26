Come i cacicchi hanno salvato il Pd dai flop dei giovani di Schlein che dovevano rottamare i cacicchi

Per vincere deve farsi portare da quelli che vuole perdere. Ed è così che Ella, cioè Elly, vince con i cacicchi ma è clamorosamente s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Come i cacicchi hanno salvato il Pd dai flop dei giovani di Schlein, che dovevano rottamare i cacicchi

Approfondisci con queste news

Salvini dopo essere stato salvato da Vannacci ora è salvato da Zaia. Schlein dopo essere stata salvata dal cacicco Giani ora è salvata dai cacicchi De Luca e Decaro. Come i famosi suonati pifferai di montagna. - facebook.com Vai su Facebook

Come i cacicchi hanno salvato il Pd dai flop dei giovani di Schlein, che dovevano rottamare i cacicchi - Ed è così che Ella, cioè Elly, vince con i cacicchi ma è clamorosamente sconfitta quando presenta i suoi giovani. Segnala ilfoglio.it

SPY PD/ Il patto di Schlein con i vecchi (nemici) cacicchi per salvarsi da Salis e Conte - Schlein sente vacillare la sua posizione nel Pd e si rivolge ai capibastone da cui voleva prendere le distanze. Secondo ilsussidiario.net

Il Pd campano consegnato ai De Luca: Schlein si è arresa ai cacicchi - A mezzogiorno di giovedì si è chiusa la presentazione delle liste per la candidatura a segretario regionale del Partito Democratico della Campania. Come scrive ilfattoquotidiano.it