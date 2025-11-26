come gestire correttamente le spese di rappresentanza aziendali

Le regole fiscali per non sbagliare e valorizzare l’immagine della tua impresa. Le spese di rappresentanza sono uno strumento importante per migliorare l’immagine dell’azienda, rafforzare i rapporti con clienti e fornitori e comunicare professionalità. Tuttavia la normativa fiscale prevede regole precise su cosa può essere dedotto e come. Cosa sono le spese di rappresentanza. Sono spese sostenute per migliorare il prestigio dell’azienda o fidelizzare clienti e partner. Esempi: – cene con clienti, – omaggi aziendali, – eventi promozionali, – gadget con logo, – buffet e rinfreschi. Deduzioni fiscali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

