Come finisce Il Metodo Catalanotti la spiegazione finale dell’ultima puntata del Commissario Montalbano

Come finisce Il Commissario Montalbano. Il Metodo Catalanotti è l’ultima puntata de Il Commissario Montalbano, tratto dal romanzo omonimo, il terz’ultimo della saga, di Andrea Camilleri. Ne “Il metodo Catalanotti”, terz’ultimo romanzo della saga, ci sono tutti i temi cari a Camilleri. La più grande delle novità è la perdita di controllo del Commissario travolto dalla passione per una giovane collega. Salvo ci aveva abituato a pochi ma saldissimi punti fermi: l’amore per il suo lavoro, la devozione per Livia, l’imprescindibile attaccamento alla sua terra. Ebbene: qui viene messo tutto in discussione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

