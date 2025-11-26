Come finisce C’è Ancora Domani Delia muore o scappa ? La spiegazione finale del film di Paola Cortellesi

Come finisce C’è Ancora Domani, finale del film di Paola Cortellesi. C’è Ancora Domani è il film che ha segnato il debutto di Paola Cortellesi come regista. In onda il 25 novembre 2025 su Rai 1, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Nella sua pellicola, rigorosamente in bianco e nero, basato su fatti reali (ecco quali), la Cortellesi interpreta Delia, una donna sottomessa da Ivano (Valerio Mastandrea) e dalla cultura patriarcale di quell’epoca. Per la forte veridicità dei temi trattati, il film è considerato uno dei migliori del cinema italiano attuale, con oltre 32 milioni di euro di incassi. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Come finisce C’è Ancora Domani, Delia muore o scappa ? La spiegazione finale del film di Paola Cortellesi

