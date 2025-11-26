Come evitare che il cane si lecchi le ferite

Il cane si lecca le ferite per istinto, ma può favorire infezioni. Collari e medicazioni aiutano a proteggere la zona e la guarigione in modo sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Finalmente il nostro nuovo evento dal vivo! Un WORKSHOP GRATUITO in cui IMPARERAI A conoscere il ruolo della nutrizione nella crescita di un futuro cane o gatto adulto sano, evitare errori nutrizionali e fare scelte consapevoli per costruire solide basi p - facebook.com Vai su Facebook

Come evitare che il cane si lecchi le ferite - Evitare che il cane si lecchi le ferite, con il conseguente rischio di infettarle, è uno dei problemi di tante famiglie quando il loro compagno a quattro zampe si fa male. Lo riporta fanpage.it

Perché cani e gatti a volte si leccano fino a togliersi il pelo o causare ferite? - Quella dei disturbi compulsivi è un’ampia categoria di comportamenti anomali e ripetitivi che possiamo osservare sia nei cani che nei gatti. Come scrive corriere.it