Come evitare che il cane si lecchi le ferite

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cane si lecca le ferite per istinto, ma può favorire infezioni. Collari e medicazioni aiutano a proteggere la zona e la guarigione in modo sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

evitare cane lecchi feriteCome evitare che il cane si lecchi le ferite - Evitare che il cane si lecchi le ferite, con il conseguente rischio di infettarle, è uno dei problemi di tante famiglie quando il loro compagno a quattro zampe si fa male. Lo riporta fanpage.it

Perché cani e gatti a volte si leccano fino a togliersi il pelo o causare ferite? - Quella dei disturbi compulsivi è un’ampia categoria di comportamenti anomali e ripetitivi che possiamo osservare sia nei cani che nei gatti. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Evitare Cane Lecchi Ferite