Come entra la droga in carcere | lacci della tuta imbevuti di coca hashish nei vestiti dei bambini e tanti altri metodi
Un pentolino pieno d’acqua messo a riscaldare sul fuoco. Una donna che rovescia 20 grammi di cocaina e mescola. Poi sfila il cordone di un paio di pantaloni della tuta e lo immerge, in modo che assorba tutta la sostanza. Una volta asciugato sul calorifero, lo rinfila dove lo aveva estratto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
