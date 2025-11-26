Come entra la droga in carcere | lacci della tuta imbevuti di coca hashish nei vestiti dei bambini e tanti altri metodi

Un pentolino pieno d’acqua messo a riscaldare sul fuoco. Una donna che rovescia 20 grammi di cocaina e mescola. Poi sfila il cordone di un paio di pantaloni della tuta e lo immerge, in modo che assorba tutta la sostanza. Una volta asciugato sul calorifero, lo rinfila dove lo aveva estratto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

entra droga carcere lacciCome entra la droga in carcere: lacci della tuta imbevuti di coca, hashish nei vestiti dei bambini (e tanti altri metodi) - Non esistono dati ufficiali, ma negli istituti di pena continuano a entrare grandi quantità di sostanze stupefacenti. milanotoday.it scrive

entra droga carcere lacciCarcere di Cassino: la Polizia Penitenziaria blocca il “passaggio” di droga durante colloquio da parte intima a parte intima - Carcere di Cassino: la Polizia Penitenziaria blocca il “passaggio” di droga durante colloquio da parte intima a parte intima La ... Come scrive poliziapenitenziaria.it

Droga in carcere a Velletri, entrava con i pacchi di bresaola e mortadella destinati ai detenuti - La cocaina nascosta tra la bresaola, l'hashish nella mortadella, in generale nei pacchi destinati ai detenuti. fanpage.it scrive

