Come cambia la pace fiscale in manovra Gusmeroli | Abbassiamo i tassi di interesse sulle rate

È una delle principali misure contenute nella manovra 2026. Un "cavallo di battaglia" chiesto con forza dalla Lega agli alleati. La nuova pace fiscale entro qualche mese diventerà legge a tutti gli effetti. Il partito di Matteo Salvini punta ad allargare la rottamazione e coinvolgere un numero. 🔗 Leggi su Today.it

