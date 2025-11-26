Come addomesticare il lupetto per look chic e caldi
Come addomesticare il lupetto in inverno? Un capo basic, ma che sa mostrare i denti se serve, che torna ciclicamente nel guardaroba quando le temperature si abbassano, vantando una versatilità difficilmente eguagliabile. Classico nero, o magari più elegante in bianco, o color pop in blu elettrico o rosso bordeaux: ad ogni scelta corrisponde un look per differenti occasioni. In cotone, da indossare come maglia sotto i pullover, o magari in lana, per calde mise invernali, è ancora il capo più intelligente del guardaroba. Il lupetto, anatomia di un classico moderno. Il lupetto è la maglia a collo alto leggero che si posa appena sotto il mento: un dettaglio minimale che basta a definire un’intera silhouette. 🔗 Leggi su Amica.it
