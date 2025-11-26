Combinata nordica dopo il ritiro di Riiber la disciplina parlerà tedesco? L’anomalia dell’anno zero olimpico

La XLIII edizione della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica assume appieno i contorni di “Anno Zero”. Anomalo che questo accada in una stagione olimpica, così come anomala è stata la decisione di ritirarsi presa da Jarl Magnus Riiber, autentico deus ex machina della disciplina per un settennato. L’uomo capace di dominare questo sport come nessun altro aveva mai fatto in precedenza ha anteposto la vita famigliare a quella d’atleta, abbandonando l’agonismo a soli 27 anni. Il norvegese, che dal novembre 2018 al marzo 2025 ha vinto più gare da solo (83) di tutti gli avversari messi assieme (62), ha fatto spallucce di fronte alla prospettiva di non avere mai primeggiato nel contesto olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

