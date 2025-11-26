Comba di final fantasy 17 divide già i fan

Jumptheshark.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il futuro di final fantasy: ritorno al combat a turni?. Il mondo di Final Fantasy si trova al centro di un acceso dibattito tra gli appassionati riguardo al tipo di sistema di combattimento adottato nelle prossime iterazioni della saga. La discussione coinvolge sia i puristi dei ruoli classici, che preferiscono uno stile strategico e basato sulla pianificazione, sia coloro che ritengono necessario un aggiornamento per rispondere alle nuove tendenze di mercato. Le ultime notizie indicano come il futuro della serie possa ancora riservare sorprese, incluso un possibile ritorno al tradizionale combat a turni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

