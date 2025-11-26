Comba di final fantasy 17 divide già i fan
il futuro di final fantasy: ritorno al combat a turni?. Il mondo di Final Fantasy si trova al centro di un acceso dibattito tra gli appassionati riguardo al tipo di sistema di combattimento adottato nelle prossime iterazioni della saga. La discussione coinvolge sia i puristi dei ruoli classici, che preferiscono uno stile strategico e basato sulla pianificazione, sia coloro che ritengono necessario un aggiornamento per rispondere alle nuove tendenze di mercato. Le ultime notizie indicano come il futuro della serie possa ancora riservare sorprese, incluso un possibile ritorno al tradizionale combat a turni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Final Fantasy 17: veterani di Square Enix e Sony parlano di come potrebbe essere - I veterani di Square Enix e Sony parlano delle possibili versione del gioco di ruolo. Scrive multiplayer.it
Final Fantasy 17 tornerà ai combattimenti a turni? Il producer Naoki Yoshida dice la sua - Il producer Naoki Yoshida ha detto la sua sulla possibilità che la serie Final Fantasy possa tornare ai combattimenti a turni con i prossimi capitoli, rimanendo alquanto vago. Come scrive multiplayer.it