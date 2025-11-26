Comandi di rete IPCONFIG per ripristinare Internet su Windows

Navigaweb.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il computer è acceso, il Wi-Fi segna la connessione, ma le pagine web restano irraggiungibili o, peggio, si aprono con una lentezza esasperante. È una situazione che abbiamo affrontato tutti: quel momento di frustrazione in cui la rete sembra "bloccata", spesso dopo aver installato un nuovo programma o un aggiornamento di sistema. Invece di perdere tempo prezioso al telefono con l'assistenza tecnica o avventurarsi nei meandri delle impostazioni di Windows, esiste un metodo rapido ed efficace che gli stessi tecnici usano per primo: utilizzare una serie di comandi da prompt per eseguire un ripristino profondo delle configurazioni di rete. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

