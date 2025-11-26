Colpo grosso anche a casa Vardy | bottino di 100mila euro Pedinata la famiglia

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo da 100mila euro anche nella villa dell’attaccante della Cremonese Jamie Vardy. L’abitazione del fuoriclasse inglese, che vive con la famiglia sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di malviventi nel pomeriggio di domenica, mentre Vardy giocava contro la Roma. Nemmeno la famiglia al momento del furto si trovava nell’abitazione, aveva seguito Vardy a Cremona. A quanto sembra sarebbero entrate in azione almeno tre persone. I malviventi avrebbero approfittato di una finestra lasciata socchiusa: una volta all’interno della villa la banda ha avuto tutto il tempo per agire, scegliendo gli oggetti di maggior valore e soprattutto facilmente rivendibili sul mercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

colpo grosso anche a casa vardy bottino di 100mila euro pedinata la famiglia

© Ilgiorno.it - Colpo grosso anche a casa Vardy: bottino di 100mila euro. Pedinata la famiglia

Argomenti simili trattati di recente

colpo grosso casa vardyColpo grosso anche a casa Vardy: bottino di 100mila euro. Pedinata la famiglia - L’abitazione del fuoriclasse inglese, che vive con la famiglia sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di ... Segnala ilgiorno.it

colpo grosso casa vardyFurto in casa di Vardy. Pedinata la famiglia. Via gioielli e orologi - L’abitazione del fuoriclasse inglese, che vive con la famiglia sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda ... Si legge su ilgiorno.it

colpo grosso casa vardyColpo nella villa di Jamie Vardy: via orologi e gioielli per 100mila euro - Una volta all’interno, i malviventi hanno raggiunto le stanze dell’abitazione, dove hanno selezionato con cura orologi e gioielli, portando via tutto ciò che poteva avere un valore elevato ed essere ... Scrive laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Grosso Casa Vardy