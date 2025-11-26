Colpo grosso anche a casa Vardy | bottino di 100mila euro Pedinata la famiglia

Colpo da 100mila euro anche nella villa dell’attaccante della Cremonese Jamie Vardy. L’abitazione del fuoriclasse inglese, che vive con la famiglia sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di malviventi nel pomeriggio di domenica, mentre Vardy giocava contro la Roma. Nemmeno la famiglia al momento del furto si trovava nell’abitazione, aveva seguito Vardy a Cremona. A quanto sembra sarebbero entrate in azione almeno tre persone. I malviventi avrebbero approfittato di una finestra lasciata socchiusa: una volta all’interno della villa la banda ha avuto tutto il tempo per agire, scegliendo gli oggetti di maggior valore e soprattutto facilmente rivendibili sul mercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo grosso anche a casa Vardy: bottino di 100mila euro. Pedinata la famiglia

