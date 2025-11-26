Il 26 novembre un gruppo di militari ha annunciato di aver “assunto il controllo della Guinea Bissau” e di aver “sospeso il processo elettorale”, in un momento in cui la popolazione era in attesa dei risultati delle elezioni presidenziali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Colpo di stato in Guinea Bissau, sospeso il processo elettorale