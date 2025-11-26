Colpo di stato in Guinea Bissau sospeso il processo elettorale
Il 26 novembre un gruppo di militari ha annunciato di aver “assunto il controllo della Guinea Bissau” e di aver “sospeso il processo elettorale”, in un momento in cui la popolazione era in attesa dei risultati delle elezioni presidenziali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Batti un colpo se pensi che Rabiot sia stato il nostro miglior acquisto ? - facebook.com Vai su Facebook
ACCADDE OGGI, Domenica 25 Novembre 1973 Colpo di Stato militare in Grecia: il generale Ioannides depone il presidente Papadopoulos, a capo della dittatura dei colonnelli dal 1967 Sfoglia l'archivio storico -> archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standa… Vai su X
Colpo di Stato militare in Guinea Bissau - All'inizio della giornata si sono uditi degli spari nei pressi del palazzo presidenziale mentre uomini in uniforme occupavano la strada principale che conduce all'edificio. Scrive msn.com
Colpo di stato in Guinea Bissau, i militari annunciano la presa di potere: sospese le elezioni presidenziali - Una compagnia di ufficiali della Guinea Bissau ha annunciato di aver preso «il totale controllo del Paese fino a nuovo avviso». Secondo msn.com
Colpo di Stato militare in Guinea-Bissau. Sospeso il processo elettorale, arrestato il presidente Embaló - L'intervento alla vigilia della diffusione dei risultati delle elezioni, con la vittoria rivendicata sia dal presidente Umaro Sissoco Embaló ... huffingtonpost.it scrive