Colpo di stato in Guinea-Bissau il presidente Embalo deposto dai militari | ecco cosa sta succedendo
La Guinea-Bissau è stata scossa da un nuovo colpo di stato militare. Un gruppo di ufficiali dell’esercito ha annunciato di aver preso il controllo del paese, arrestando il presidente Umaro Sissoco Embalo. È il nono tentativo di rovesciamento del governo dal 1980 per questo piccolo stato dell’Africa occidentale, da sempre caratterizzato da una profonda instabilità politica. Lo stesso Embalo ha confermato l’arresto durante una telefonata con la rivista francese Jeune Afrique, dichiarando di trovarsi presso il quartier generale dell’esercito. Il presidente ha raccontato di essere stato fermato intorno a mezzogiorno nel suo ufficio al palazzo presidenziale, precisando di non aver subito violenze fisiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it
