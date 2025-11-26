Colpo di stato in Guinea-Bissau | arrestato il presidente Umaro Embaló
Un colpo di stato è in corso in Guinea-Bissau, Paese dell'Africa occidentale. L'esercito, riporta France presse, ha preso il controllo delle istituzioni e arrestato il presidente uscente Umaro Sissoco Embaló. Quest'ultimo aveva rivendicato la vittoria alle recenti elezioni del 23 novembre. Ma. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
Batti un colpo se pensi che Rabiot sia stato il nostro miglior acquisto ? - facebook.com Vai su Facebook
ACCADDE OGGI, Domenica 25 Novembre 1973 Colpo di Stato militare in Grecia: il generale Ioannides depone il presidente Papadopoulos, a capo della dittatura dei colonnelli dal 1967 Sfoglia l'archivio storico -> archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standa… Vai su X
Colpo di stato in Guinea Bissau, i militari annunciano la presa di potere: sospese le elezioni presidenziali - Una compagnia di ufficiali della Guinea Bissau ha annunciato di aver preso «il totale controllo del Paese fino a nuovo avviso». Secondo corriere.it
Colpo di Stato militare in Guinea-Bissau. Sospeso il processo elettorale, arrestato il presidente Embaló - L'intervento alla vigilia della diffusione dei risultati delle elezioni, con la vittoria rivendicata sia dal presidente Umaro Sissoco Embaló ... Come scrive huffingtonpost.it
Colpo di stato in Guinea-Bissau: arrestato il presidente Umaro Embaló - L'esercito, riporta France presse, ha preso il controllo delle istituzioni e arrestato il presidente uscente Umaro Sissoco ... Come scrive today.it