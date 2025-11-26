Colpo di stato in Guinea-Bissau | arrestato il presidente Umaro Embaló

Un colpo di stato è in corso in Guinea-Bissau, Paese dell'Africa occidentale. L'esercito, riporta France presse, ha preso il controllo delle istituzioni e arrestato il presidente uscente Umaro Sissoco Embaló. Quest'ultimo aveva rivendicato la vittoria alle recenti elezioni del 23 novembre. Ma. 🔗 Leggi su Today.it

