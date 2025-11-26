Colpo di scena | a gennaio potrebbe ripartire alla Camera la discussione sul premierato
Nel corso della conferenza di capigruppo di oggi alla Camera dei deputati il governo ha avanzato la richiesta di inserire all'interno della calendarizzazione trimestrale dei lavori anche la riforma costituzionale che, se approvata definitivamente, introdurrebbe in Italia il premierato, cambiando la forma di governo del nostro paese. Con l'inserimento del ddl costituzionale nella programmazione dei lavori dei prossimi tre mesi, in caso di conlusione dell' iter in Commissione affari costituzionali, il testo potrebbe arrivare in Aula. La richiesta del governo sarebbe stata quella di far arrivare il provvedimento nell'emiciclo entro gennaio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco, l'avvocato lascia l'incarico - facebook.com Vai su Facebook
Chi altro è rimasto scioccato dal COLPO DI SCENA? Anime: Gachiakuta Vai su X
Chiesa torna in Serie A a gennaio: colpo a fantacalcio - Chiesa al Napoli a gennaio: potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in vista dei prossimi mesi. Secondo fantamaster.it
Spalletti, salta la prima testa: sarà nerazzurro per 25 milioni - Un top è pronto a salutare, potrebbe partire già a Gennaio. Da diregiovani.it
Arriva Lookman a gennaio: colpo scudetto in Serie A! - L'ultima lite ha complicato tutto ed ora è pronto a lasciare davvero l'Atalanta. Riporta diregiovani.it