Perugia, 26 novembre 2026 – Colpi di pistola ad aria compressa contro le auto che passano lungo la strada San Marco - Ponte d’Oddi. Un tiro a segno che ha rischiato di diventare molto pericoloso. Ad essere colpita, lunedì sera, l’auto condotta da una donna che portava con sé, seduta nel passeggino sui sedili posteriori, la bambina. I colpi, secondo quanto si apprende, hanno raggiunto la carrozzeria e mandato in frantumi il finestrino posteriore. Colpi sparati nel buio, con il “tiratori” forse nascosti dietro ad alcuni alberi, presenti nel tratto dove si è verificato l’episodio che la vittima ha provveduto a segnalare alla polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpi di pistola contro le macchine, allarme e panico tra gli automobilisti