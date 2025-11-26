Colombari shock a Belve | la verità su Achille dal carcere al suicidio sventato

Martina Colombari Martina Colombari ha raccontato ieri, 25 novembre 2025, a Belve su Rai 2 il dramma familiare legato al figlio Achille, 20 anni, spiegando le scelte terapeutiche e il ricorso a interventi specialistici. Il percorso di Achille e le scelte della famiglia. Martina Colombari ha parlato a lungo e con voce rotta dall’emozione del figlio Achille, 20 anni, che ha attraversato dipendenza da sostanze, un periodo in carcere minorile, un tentato suicidio e la diagnosi di Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). La showgirl ha spiegato che la famiglia si è rivolta a specialisti e ha preso decisioni dolorose “per mettere in sicurezza nostro figlio”, sottolineando che “se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

