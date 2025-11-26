Colombari | Costacurta mi ha salvato mi ha fatta curare Il sesso da puledra…

Martina Colombari si commuove, ospite a Belve su Rai2, quando parla delle difficoltà del figlio Achille e ringrazia il marito. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Colombari: “Costacurta mi ha salvato, mi ha fatta curare. Il sesso da puledra…”

Altre letture consigliate

“Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia”. E svela sul marito: “Billy mi ha salvata” Nello studio di Belve, Martina Colombari si toglie la maschera e si commuove parlando del figlio Achille Costacurta - facebook.com Vai su Facebook

Martina Colombari rompe il silenzio sul racconto del figlio Achille Costacurta: "Non so mai come pormi" Vai su X

Martina Colombari a Belve: "Mio marito Costacurta mi ha dato un ultimatum nel momento più difficile e mi ha salvato" - La ex miss Italia rivela come il marito l'ha spronata a tornare a prendersi cura di sè nel momento più complicato della loro famiglia ... Si legge su today.it

Belve, la confessione di Martina Colombari: "Mio marito mi ha salvata" - Martina Colombari si commuove, ospite a Belve su Rai2, quando parla delle difficoltà del figlio Achille. Scrive msn.com

“Mi ha costretta a curarmi, non stavo bene”: il dramma di Martina Colombari raccontato a Belve - Martina Colombari si racconta a Belve: dolore per il figlio Achille e il sostegno del marito Achille Costacurta che "le ha salvato la vita". Si legge su donnaglamour.it