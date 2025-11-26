Collodi oltre Pinocchio

Firenze, 26 novembre 2025 - Domani pomeriggio, a tre giorni dal “compleanno” di Carlo Lorenzini Collodi, si inaugura alla Biblioteca Marucelliana di Firenze la serie di conferenze legate al Bicentenario Collodiano. Nel 2026 ricorrono infatti i duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, ben noto con lo pseudonimo di Collodi, con il quale firmò proprio uno dei più noti racconti al mondo: Pinocchio. “Non solo Pinocchio. Esperienze e collaborazioni giornalistiche di Carlo Lorenzini Collodi”; questo il titolo dell’incontro aperto a tutti, dalle 16,30 in poi. Giuseppe Garbarino, vice presidente del Comitato per il Bicentenario Collodiano, tiene a precisare che l’attività del Collodi spaziava dal critico teatrale allo scrittore per l’infanzia, dal giornalista satirico ad appassionato autore di articoli politici, un variegato mondo a cavallo tra il Granducato di Toscana e il Regno d’Italia, il tutto passando indenne dal momento in cui Firenze resse il testimone di capitale d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

