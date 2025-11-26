Colletta alimentare Raccolti 51.407 kg di cibo E’ l’11% in più del 2024
A livello locale è di oltre 51407 kg il totale dei prodotti raccolti dalla recente Colletta Alimentare svoltasi sabato 15 novembre davanti ai supermercati forlivesi dove erano presenti i volontari, con le pettorine arancioni, che proponevano ai clienti di fare la spesa con l’acquisto di prodotti alimentari a lunga conservazione per le persone bisognose. I promotori dell’iniziativa, oltre ad aver organizzato la distribuzione attraverso il Banco Alimentare alle varie realtà che offrono aiuto e assistenza alimentare alle persone in difficoltà, hanno indicato che è stato raccolto l’11% in più rispetto l’anno scorso, con un incremento di 5140 kg. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
