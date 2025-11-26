Collesalvetti | Ingresso ritardato a scuola per allerta meteo l’autobus è pieno e gli studenti restano a piedi | la protesta dei genitori

Un solo autobus pieno, studenti lasciati a piedi, genitori costretti a prendere permessi dal lavoro per accompagnare i figli a scuola e qualche alunno segnato assente per ritardi che avrebbero sì una giustificazione ma che, tuttavia, è stata ritenuta non ammissibile. Insomma, una serie di disagi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Finale Nuove Idee Nuove Imprese 2025 Mercoledì 17 dicembre 2025 | ore 16.30 Centro Congressi SGR - via Chiabrera 34/D, Rimini ? Ingresso gratuito (registrazione dalle ore 16) Dopo mesi di formazione e selezione, arriva la finale che vedrà i 14 te - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, sosta gratis per agevolare l’ingresso - Per favorire le famiglie all’entrata e all’uscita, il sindaco ha deciso che non si pagherà il parcheggio nel piazzale Giovanni XXIII Dopo l’ordinanza sperimentale del Comune che ha sancito questa ... Riporta ilrestodelcarlino.it