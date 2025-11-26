Colleferro Niente acqua dai rubinetti di mezza città Utenti inferociti Acea a lavoro su Via Romana Dislocate otto autobotti
Cronache Cittadine COLLEFERRO – A partire dalla serata di ieri, 25 Novembre, l’area nord del centro storico di Colleferro (Piazza Mazzini, Colle L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
News recenti che potrebbero piacerti
20 ANNI Quest’anno la comunità di Colleferro, si sa, compie 90 anni e da venti può annoverare anche la storia dell’Unione Giovani Indipendenti, tra le tante che l’hanno arricchita. Dal 1935 ad oggi, la nostra comunità è stata sempre anticonformista e ribelle c - facebook.com Vai su Facebook
Stop ai rubinetti, cittadini senza acqua per oltre mezza giornata: data e orari - Per più di mezza giornata i cittadini dovranno fare a meno dell'acqua. Scrive diregiovani.it
Emergenza acqua, mezza Sassari a secco per altre 3 notti - Mezza città di Sassari resterà senz'acqua dal primo pomeriggio e per tutta la notte per altri tre giorni. Da ansa.it
Avellino, conduttura rotta: mezza Irpinia senza acqua - Disagi notevoli per i residenti di 44 comuni del territorio, compres il capoluogo. Segnala ilmattino.it