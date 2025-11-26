Collaboratore LaPresse aggredito a Torino | Contro di me violenza cieca non mi fermerò
“È il tipo di persone per cui si stava manifestando, violento, che ha scagliato contro di me una violenza cieca, contro tutto e tutti, spropositata anche di fronte a quello che era successo. Io sono abituato per il lavoro che faccio, ne ho viste di situazioni a rischio, ma così non mi era mai capitato “. Così a LaPresse il fotografo collaboratore che ieri sera è stato aggredito in metropolitana a Torino dove stava raccontando la manifestazione di ‘Non una di meno’ in occasione del 25 novembre. Uscito dall’ospedale, è ora in attesa dei risultati della radiografia al naso per escludere fratture: 5 i giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
