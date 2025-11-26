Bologna, 26 novembre 2025 – Leo Pesce è stato eletto nuovo segretario generale provinciale del Coisp. La nuova segreteria annuncia che orienterà la propria azione “verso temi centrali per il benessere professionale degli operatori di polizia: la sicurezza sui luoghi di lavoro, la qualità della formazione e dell’aggiornamento professionale, la tutela della qualità degli alloggi di servizio e il miglioramento delle condizioni strutturali degli ambienti di lavoro in cui il personale opera”. Con un occhio particolare, poi, “agli operatori impiegati nei servizi di ordine pubblico e a tutti coloro che svolgono attività su strada, specialmente nei confronti dei giovani agenti spesso impiegati in contesti complessi e ad elevata esposizione operativa”, dicono ancora i sindacalisti, che garantiscono anche di voler mantenere un dialogo sempre aperto con la cittadinanza, «sensibilizzando i cittadini sui temi della sicurezza e della legalità, stimolando la collaborazione con le autorità amministrative e politiche”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coisp Bologna, Pesce è il nuovo segretario