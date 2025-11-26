Cobolli arriva alle Maldive e viene accolto così | il cartello è speciale!
Il numero 22 al mondo, fresco vincitore della Coppa Davis con l'Italia, è stato accolto con entusiasmo alle Maldive: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il trionfo azzurro arriva alla Fiera di Bologna davanti a circa 10mila spettatori in festa, grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli contro la Spagna - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un'incredibile impresa dell'Italia del tennis.... non ci sono parole. La #DavisCup arriva per la terza volta di fila... i protagonisti sono un solidissimo #Berrettini che ha vinto dominando le sue partite e uno stoico #Cobolli che in semi finale e finale prende d Vai su X
Coppa Davis LIVE: Cobolli regala all’Italia la terza Davis consecutiva, battuto Munar! - Flavio Cobolli vince una partita pazzesca contro Jaume Munar dopo un primo set quasi non giocato, rimontando lo spagnolo ... Lo riporta ubitennis.com
Cobolli vola a Wimbledon ma viene sfrattato: «La proprietaria non mi ha rinnovato il contratto» - Approdato al terzo turno del torneo di Wimbledon con la vittoria sul brittannico Pinnington- Si legge su ilmessaggero.it
Cobolli vola a Wimbledon ma viene sfrattato: «La proprietaria non mi ha rinnovato il contratto» - Per capirlo bisogna tornare indietro di una conferenza, e cioè a quella successiva all'incontro con il kazako Beibit Zhukayev (sconfitto dall'italiano per 6- corriereadriatico.it scrive