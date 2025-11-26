Coach Andrea Guidotti premiato con la Palma d’Argento | Grazie a tutti

Anconatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CHIARAVALLE – Brilla la Publiesse Chiaravalle, reduce da tre vittorie consecutive in Serie A Gold, come brilla il sorriso di coach Andrea Guidotti che posa davanti alla fotocamera insieme alla Palma d’Argento al Merito Tecnico conferitagli dal CONI del presidente Giovanni Malagò. Un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chiaravalle, coach Guidotti: «Questo gruppo crede nel lavoro, l'obiettivo sapremo sudarcelo fino alla fine» - CHIARAVALLE Cinture di sicurezza slacciate e righe rotte: è tempo di riposare. Scrive corriereadriatico.it

«La nostra amata pallamano cammina sulla strada giusta». Andrea Guidotti, coach della Publiesse Chiaravalle, a tutto tondo - Il movimento marchigiano della Pallamano, a oggi, con 2 squadre nel Gold e 2 nel Silver come può ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Coach Andrea Guidotti Premiato