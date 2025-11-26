Coach Andrea Guidotti premiato con la Palma d’Argento | Grazie a tutti
CHIARAVALLE – Brilla la Publiesse Chiaravalle, reduce da tre vittorie consecutive in Serie A Gold, come brilla il sorriso di coach Andrea Guidotti che posa davanti alla fotocamera insieme alla Palma d’Argento al Merito Tecnico conferitagli dal CONI del presidente Giovanni Malagò. Un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
