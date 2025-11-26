Cna premia 187 imprese fedelissime | a teatro la cerimonia anche per gli 80 anni di associazione

Ravennatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

187 imprese associate da oltre cinquant'anni hanno ricevuto una targa celebrativa durante la cerimonia organizzata da Cna Territoriale di Ravenna al Teatro Alighieri. L'evento conclude idealmente l’anno delle celebrazioni per l'80esimo anniversario dell'Associazione e rappresenta la gratitudine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

