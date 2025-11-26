Climate leader lecchese selezionata per un importante progetto internazionale
Stimolare le persone a portare il proprio contributo nella costruzione di una società più consapevole e sostenibile ed essere protagonisti nei processi decisionali relativi al clima è uno degli obiettivi che da sempre anima il progetto F2C - Fondazione Cariplo per il Clima. Ed è proprio con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Beijing premiata al #COP30 Local Leaders Forum di Rio de Janeiro! La capitale cinese ha ricevuto il Bloomberg Philanthropies Local Leaders Climate Award 2025 per il suo impegno nella costruzione di un centro amministrativo municipale resiliente al c Vai su X
#DENRinAction || LOOK: The DENR reaffirmed its commitment to advancing women’s leadership in peace and climate action during the National Conference on Women, Peace, and Security (WPS) in Pasay City. Through its side event “Women, Peace, and th - facebook.com Vai su Facebook
La padovana Serena De Franceschi selezionata tra i 22 “climate leader” europei - off dell'Università di Padova, tra i 6 leader climatici italiani del profetto "Ecosystem Builder Programme for Climate Lea ... Scrive padovaoggi.it