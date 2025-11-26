Climate leader lecchese selezionata per un importante progetto internazionale

Leccotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stimolare le persone a portare il proprio contributo nella costruzione di una società più consapevole e sostenibile ed essere protagonisti nei processi decisionali relativi al clima è uno degli obiettivi che da sempre anima il progetto F2C - Fondazione Cariplo per il Clima. Ed è proprio con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

climate leader lecchese selezionataLa padovana Serena De Franceschi selezionata tra i 22 “climate leader” europei - off dell'Università di Padova, tra i 6 leader climatici italiani del profetto "Ecosystem Builder Programme for Climate Lea ... Scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Climate Leader Lecchese Selezionata